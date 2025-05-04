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Россияне смогут установить самозапрет на выдачу сим-карт с 1 сентября 2025 года

На начало 2025-го почти 25 тыс. граждан владели 6 млн номеров, что в среднем – 240 карт на человека. Об этом рассказал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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С 1 сентября 2025 года, согласно принятому закону о противодействии кибермошенничеству, появится возможность установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи через «Госуслуги» или МФЦ.

Анализ показал, что на начало года почти 25 тыс. граждан владели 6 млн номеров, что в среднем составляет 240 карт на человека. Такое количество явно превышает бытовые потребности и может свидетельствовать о мошеннических схемах.

«Телефонные мошенники при совершении преступлений зачастую пользуются не только виртуальными номерами, но и оформленными по паспортным данным граждан, которые были получены незаконным способом», – комментирует новеллы Володин.

Проверить, какие номера зарегистрированы на ваше имя, теперь можно в разделе «Сим-карты» на «Госуслугах». Там же доступна функция блокировки подозрительных номеров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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