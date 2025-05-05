Трамп: лидеры ЕС просили меня позвонить Путину

Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News сообщил, что лидеры стран Европейского Союза неоднократно просили его связаться с Владимиром Путиным, поскольку российский президент не отвечает на их звонки. Трамп созванивался с Путиным 12 февраля и 18 марта, сообщает РБК.

«Вы знаете, что лидеры Евросоюза столько раз просили меня позвонить Путину? Потому что он не отвечает на их звонки», — сказал Трамп.

Трамп отметил, что Путин не перезванивал лидерам ЕС и заявил, что Байден ни разу не звонил Путину за три года.

Он также упомянул, что США ближе к урегулированию конфликта на Украине с одной из сторон, но не уточнил, с какой именно.

Президент США выразил сомнения в возможности разрешения конфликта из-за "огромной ненависти" сторон и не исключил, что может наступить момент, когда он скажет: "Продолжайте быть глупыми".

Владимир Путин считает примирение с Украиной неизбежным и готов возобновить переговоры без предварительных условий. Украинский лидер Владимир Зеленский также выразил готовность к диалогу при условии полного прекращения огня.