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Зеленский: Украина готова к прекращению огня на месяц

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5 мая 2025

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов прекратить огонь "с любого дня" и минимум на месяц, чтобы завершить конфликт. Это заявление он сделал на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в Праге. Зеленский подчеркнул необходимость реального прекращения огня, которое должно длиться ежедневно, а не только на праздники, сообщает РБК.

Президент Чехии Петр Павел выразил сомнения в достижении мира в 2025 году и объяснил планы военных поставок Украине на 2026 год. Он отметил, что если боевые действия удастся остановить, то боеприпасы пополнят украинские запасы.

Президент России Владимир Путин объявил о приостановке боевых действий с 8 по 11 мая по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, назвав это проявлением "доброй воли". Однако Зеленский отверг эту инициативу, настаивая на 30-дневном прекращении огня, предложенном США на переговорах в Саудовской Аравии. Путин выразил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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