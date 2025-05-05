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Зеленский пригрозил гостям парада 9 мая в Москве

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Украина отвергла предложение о краткосрочном перемирии на 9 мая, пригрозив гостям парада в Москве. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может гарантировать безопасность иностранным лидерам, которые планируют посетить парад в честь 80-летия Победы. Это стало ответом на предложение президента России Владимира Путина объявить трехдневное перемирие с 8 по 11 мая, сообщает газета "Ведомости".

Зеленский подчеркнул, что прекращение огня должно длиться минимум 30 дней, чтобы успеть обсудить важные вопросы. Он также отметил, что модель безусловного прекращения огня предложили Соединенные Штаты. В ответ заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал заявления Зеленского "словесной провокацией".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на парад Победы в Москву прибудут более 20 глав государств и правительств, и российская сторона рада приветствовать всех, кто готов отметить юбилей Победы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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