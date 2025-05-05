Что раздражает иркутских работников в офисах и как это исправить?

Исследование hh.ru показало, что иркутских работников раздражает непродуманная планировка офисов, в частности, слишком плотная рассадка сотрудников и отсутствие зон для конфиденциальных разговоров. Также 67% опрошенных отметили проблемы с освещением и вентиляцией. Более половины респондентов испытывают дискомфорт из-за отсутствия зон отдыха и кухни.

Для улучшения рабочего пространства иркутяне считают, что работодатели должны уделить внимание эргономике, предоставив удобную мебель и качественное освещение. Кроме того, важны гибкие рабочие зоны, дополнительные сервисы и технологии, упрощающие работу.

Большинство респондентов считают, что офис будущего должен иметь автоматизированные процессы согласования и документооборота. Также они мечтают о высокой степени персонализации офисов, капсулах с шумоизоляцией, интерактивных столах и VR/AR-решениях для совещаний.