Регионы молчат: почему только 12% россиян читают посты губернаторов?

Всего лишь 12% россиян следят за публикациями региональных лидеров в социальных сетях, несмотря на значительный рост числа подписчиков за последний год. Совокупная аудитория аккаунтов губернаторов увеличилась на 10,8%, достигнув отметки в 13 миллионов пользователей. Среди соцсетей лидирует Telegram с 6,3 миллионами подписчиков, далее следует VK с 5,9 миллионами, тогда как платформа «Одноклассники» значительно уступает конкурентам, собрав около 0,76 миллиона подписчиков, сообщает газета "Ведомости".

Telegram стал основной площадкой для общения глав регионов с населением благодаря возможности передачи каналов новым руководителям, сохраняя аудиторию предыдущих владельцев. Например, каналы успешно перешли от предшественников нынешним губернаторам Калининграда Алексею Беспрозванных, Новгородской области Александру Дронову и Ростовской области Юрию Слюсарю.

Переход губернаторов в Telegram – вынужденный шаг после запрета площадок Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Все же остальные соцсети предполагают более высокий уровень обратной связи, а сейчас важнее площадка монологов в ситуации кризиса СМИ. Это понятная перспектива для тех, кто ориентирован на присутствие, интенсивность сигнала. Если важнее конкретный месседж – то его логичнее оттачивать с использованием искусственного интеллекта (ИИ), если говорить о присутствии и одноканальных сигналах – достаточно ИИ», – сказал он «Ведомостям».

Во время информационной турбулентности, а она у нас идет с 2020 г., главный запрос людей — оперативные новости, говорит президент Ассоциации интернет-технологов, заместитель гендиректора «Диалог регионы» Андрей Цепелев. Telegram, по его словам, лучше всего отвечает на этот запрос. При этом очень много жителей в регионах пользуются только «Вконтакте». «Некоторые направления, такие как массовая персонализация, когда каждая целевая аудитория и каждый житель получает индивидуальный видеоролик, возможны только на базе генеративных нейросетей, – отметил Цепелев. – Обычный контент-центр не может сделать 1 млн роликов, а контент-центр с нейросетью — может».