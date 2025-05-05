Российские компании готовы поделиться рекордными 6 трлн руб. Но кому это выгодно?

На российском рынке многие компании платят дивиденды, причём некоторые делают это несколько раз в год. Это играет важную роль в общей доходности от инвестирования в акции. В 2024 году более 100 компаний суммарно перечислили акционерам около 5 триллионов рублей в виде дивидендов. Средняя доходность составила более 10%.

«Это очень весомая добавка к росту котировок. Благодаря ей индекс Мосбиржи полной доходности, который учитывает дивиденды, в феврале этого года обновил свой исторический максимум, тогда как классический индекс Мосбиржи не дотянул в это время до своего пика на 30%», – отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

В этом году отечественные компании перечислят рекордные 5,5 триллионов рублей в виде дивидендов, и если Газпром примет положительное решение относительно выплат, то общий объём перевалит за 6 триллионов. Это внушительная цифра на фоне того, что общая рыночная стоимость эмитентов, которые платят дивиденды, составляет всего лишь 47 триллионов рублей.

Нужно ли компаниям платить дивиденды? И если да, то в чём смысл небольших дивидендов, которые не дают существенной прибавки к росту котировок? «Обычно хорошо платят эмитенты, у которых зрелый бизнес, стабильный денежный поток, комфортный уровень долговой нагрузки и нет больших капитальных вложений, – поясняет Максим Шеин. – Для акционеров это лучший легальный способ вывести заработанную прибыль, а заодно дать инвесторам невербальный сигнал о том, что с бизнесом всё в порядке. В мелких дивидендах особого финансового смысла нет, но они, например, могут быть хорошим мотивационным фактором для сотрудников компании, которые владеют акциями эмитента».

В целом, по дивидендам правило довольно простое: если компания может инвестировать в проекты с отдачей на инвестированный капитал, которая повышает стоимость капитала, то для акционеров выгоднее вложить деньги в такие проекты. В противном случае лучше распределить прибыль в виде дивидендов. Собственно, по этой причине большинство быстрорастущих компаний не платят дивиденды вовсе.

В реальной жизни важен не только факт выплаты дивидендов, но и источник этих выплат. Эксперты в качестве примера приводят ВТБ. На прошедшей неделе наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить по итогам двадцать четвёртого года 25 руб. 58 коп. на одну обыкновенную акцию. В совокупности это 137 млрд рублей или примерно четверть от чистой прибыли банка по МСФО. С учётом привилегированных акций выплаты могут составить 276 млрд рублей или половину прибыли. Дивидендная доходность по обычке под 30%. Котировки отреагировали на это резким ростом на 20%.

«Однако позже появились некоторые разъяснения со стороны руководства банка о том, что дивиденды обойдутся кредитной организации в 1,1 процентных пункта достаточности капитала, которую планируется восполнить за счёт разных источников, среди которых не исключена дополнительная эмиссия, – обращает внимание Максим Шеин. – Это несколько отпугнуло покупателей, и котировки растеряли почти половину роста. Представьте себе странность ситуации, когда организация для выплаты дивидендов проводит допэмиссию».

Аналитик БКС напоминает слова первого зампреда ВТБ о том, что из 551 млрд рублей чистой прибыли 80 млрд были связаны с разовыми факторами. Прогноз по прибыли на двадцать пятый год у банка 430 млрд рублей. «То есть ВТБ, несмотря на сильные результаты за двадцать четвёртый год, явно не находится в ситуации, когда можно показать дивдоходность почти в 30%. Тем более, что с 2019 по 2021 год было 2-3%, а последние 3 года – 0%», - подчеркивает эксперт.

Поэтому дивиденды дивидендам рознь. Одно дело ловить резкие взлеты котировок на объявлении дивидендов, и совсем другое — составить из них долгосрочный портфель. В таком случае придется не только учитывать величину дивидендных выплат, но и анализировать динамику самих акций.

Часто бывает, что высокая дивидендная доходность обусловлена не ростом размера дивидендов, а снижением рыночной стоимости акций.

«В России горизонт планирования у инвесторов зачастую невелик, поэтому дивиденды играют важную роль. Ведь, по сути, именно они являются единственным наглядным свидетельством того, что вложенные вами средства приносят прибыль», — подчеркивает эксперт.