Доллар против юаня: где лучше сохранить капитал в 2025 году?

Стоит ли сейчас крупно вкладываться в доллар? По мнению аналитиков БКС Мир инвестиций, из-за последствий торговых войн в ближайшие месяцы доллар будет слабеть к большинству валют, а евро, франк и фунт будут дорожать.

«Но во второй половине года случится разворот: из-за высокой ставки ФРС произойдет возвратное укрепление доллара. Если вы хотите сохранить капитал, просто держа валюту, возможно, лучшим инструментом будет китайский юань. Правительство Китая пытается поддерживать его стабильным относительно корзины валют, и в первые месяцы торговых войн им это удавалось. Если же вы хотите выйти из рубля, то сейчас лучше всего выглядит корзина с юанем, долларом и, вероятно, йеной. Йена и доллар достаточно слабые, вполне могут развернуться в ближайшие месяцы», — поясняет эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

На вопрос — что лучше: покупать доллар и юань или евро, чтобы сохранить капитал и приумножить, эксперты БКС поясняют, что в ближайшие полгода ни одна из этих валют не выглядит однозначно стабильной, и неожиданные движения могут быть везде.

«Например, швейцарский франк традиционно считается защитной валютой. До сегодняшнего дня он этому соответствовал, резко вырос к доллару в последние недели, но ЦБ Швейцарии вполне может осознанно его ослабить в ближайшее время по макроэкономическим соображениям, и у него для этого есть все инструменты. Поэтому покупка франка сейчас для сохранения сбережений уже выглядит сомнительной».

При этом, если у инвестора задача просто сохранить покупательную способность сбережений, можно частично остаться в рублёвых облигациях.

«Ни одни другие облигации сейчас не дают доходности 8-10% после инфляции, и этой доходности должно быть достаточно, чтобы компенсировать вам девальвацию рубля примерно до 90 руб. за доллар», — резюмирует Максим Шеин.