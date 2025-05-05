Общественники предлагают увеличить лимит на покупку частями до 100 тыс. рублей

Предложенный Центробанком лимит в 15 тыс. может вынудить россиян обращаться в МФО. Об этом пишет газета «Известия».

Законопроект, который наделяет ЦБ правом регулировать BNPL-сервисы, прошел первое чтение весной 2025-го. В частности, документ предполагает введение лимита в 15 тыс. рублей для приобретения товаров с оплатой частями без занесения информации в кредитную историю.

В «Общественной потребительской инициативе» (ОПИ) выступили против предложения ЦБ. По мнению организации, эта сумма слишком мала и охватывает лишь базовые товары, вынуждая граждан обращаться за дорогими кредитами или микрозаймами.

В ОПИ предлагают установить лимит на уровне 100 тыс. рублей, аргументируя это ростом средних чеков и популярностью сервисов рассрочки. В то же время ЦБ настаивает на необходимости защиты прав потребителей и предлагает компромиссный вариант в 50 тыс. рублей с обязательной передачей данных в БКИ для контроля долговой нагрузки.

Эксперты предупреждают о рисках неконтролируемого роста задолженности при повышении лимита, отмечая, что средний доход россиян остается ниже 60 тыс. рублей в месяц. В 2024 году рынок BNPL вырос на 20-25%, а на одного покупателя в среднем приходится 3-4 активных договора рассрочки.