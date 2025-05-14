Вышла в свет Газета Дело за май 2025 года

Главная тема номера – успешные проекты иркутского бизнеса в разных сферах экономики: строительстве, девелопменте, медицине, digital, wellness-индустрии, производстве продуктов, ретейле. Также в этом выпуске известные российские эксперты делятся своим бизнес-опытом и полезными инструментами для предпринимателей. Кроме этого, в майском номере представлены планы регионального правительства на развитие региона и мнение власти, энергетиков и майнеров по такой проблеме, как запрет в Иркутской области майнинговой деятельности.
«CORSO residence – дом на берегу времени». Владимир Дмитриев – об авторском проекте премиум-класса
Строительство ЖК премиум-класса CORSO residence в историческом центре Иркутска вышло на финишную прямую. Фасады трёх восьмиэтажных зданий меняются буквально на глазах: постепенно «одеваясь» в гранит и мрамор, они приобретают благородный вид под стать историческим памятникам архитектуры. «Жилой комплекс, преодолев многие препятствия: и пандемию, и экономические санкции – осенью 2025 года будет введён в эксплуатацию», – заявил нашему изданию идейный вдохновитель CORSO residence Владимир Дмитриев во время авторской экскурсии по объекту. Как изменился проект за последнее время, в каких деталях кроется его реальная эксклюзивность и почему в Иркутске больше не будет недвижимости аналогичного уровня? Об этом – в нашем материале.
Меняем правила: как прошла Альфа-Конфа в Иркутске
«Ты всё делаешь не так. Продолжай!» – таков девиз Альфа-Конфы, масштабного бизнес-мероприятия, которое Альфа-Банк проводит в регионах России с 2023 года. Сам банк, организуя событие, тоже сделал всё не так: никаких продаж и рекламы – только концентрированный бизнес-опыт и полезные инструменты для предпринимателей. Результат – более 3 тысяч участников, и это только в Иркутске! Здесь Альфа-Конфа прошла уже во второй раз. Мы записали самые яркие тезисы спикеров и участников.
«Люди, способные в 6 утра выйти на спорт, могут многое»
«Такого спроса на массовый спорт в России, как сейчас, не было никогда. Причем драйверами роста являются Урал и Сибирь – здесь у нас больше всего работы, здесь – самые крутые люди», – говорит сооснователь IRONSTAR, ROZA RUN, Лиги марафонов BRICS, первый россиянин, преодолевший пятикратный Ironman, Владимир Волошин. По его словам, большие спортивные мероприятия всегда создаются в партнерстве, а найти «своих» лучше всего помогают совместное обучение и преодоление. Почему Владимир решил перейти из алкогольного бизнеса на «светлую сторону»? Что общего у предпринимательства и спорта? И почему так важно ставить сверхцели? Об этом бизнесмен рассказал на Альфа-Конфе в Иркутске.
Амбициозные планы Приангарья: от аэропорта до редкоземельных металлов
В своем послании к Законодательному Собранию губернатор Иркутской области затронул целый спектр вопросов – от «вечнозелёных», таких как строительство нового аэропорта Иркутска, до темы агломерации, которая вновь выходит на повестку дня. Глава региона не обошел вниманием проблемы, тормозящие развитие области, такие как энергодефицит. Отдельная тема – новые точки экономического роста, среди которых выделяются разработка месторождений редкоземельных металлов и создание кластера полимеров. Газета Дело записала ключевые тезисы.
Маркетинг без бюджета. Анна Хаванская – о том, какие инструменты работают в кризис
Урезать бюджет на рекламу и маркетинг в трудные времена кажется разумным решением: зачем тратить деньги, если продажи снижаются, а рынок переживает спад? Вот только такой подход далеко не всегда приносит пользу бизнесу.
«На самозапрет надейся, но сам не плошай». Игорь Льгов – о том, как работают самозапреты на выдачу кредитов
Самозапрет на выдачу кредита – что это: реальная защита или иллюзия безопасности? Почему кредитные карты находятся в зоне риска? Как новый механизм может повлиять на ситуацию с долгами? На вопросы Газеты Дело ответил опытный финансовый управляющий, завершивший более 340 дел о банкротстве, Игорь Льгов.
В Иркутске обсудили проблемы и перспективы майнинга
Полный запрет на майнинг в южных районах Иркутской области вступил в силу 7 апреля. Власть, энергетики и майнеры собрались обсудить проблемы отрасли на круглом столе в «Точке кипения». Страсти в буквальном смысле кипели. Эксперты пытались найти ответы на вопросы: нужен ли майнинг в регионе? Стоит ли вводить тотальный запрет? Почему высвободившиеся мегаватты так и не решили проблему энергодефицита? Почему будущее – за промышленным майнингом? И что будет с майнинг-отелями на юге Приангарья? Газета Дело записала самые яркие цитаты спикеров.
«Будущее – за промышленным майнингом». Эксперт – о перспективах отрасли
«Майнинг – это самостоятельная отрасль промышленности, – заявил на круглом столе в «Точке кипения» в Иркутске Александр Карташев, заместитель генерального директора УК BitRiver. Эксперт прокомментировал запрет майнинга на юге Иркутской области, рассказал, куда движется отрасль и почему совсем скоро майнинг станет исключительно «белым».
«Майнингу – быть». Что ждет отрасль в Иркутской области
Нужен ли майнинг в Иркутской области? Стоит ли его запрещать? Кто он – среднестатистический майнер? И почему для юристов сегодня наступают «золотые времена»? Перспективы и проблемы отрасли обсуждали на круглом столе о запрете майнинга в Иркутске. Сергей Шишкин, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой конституционного права и теории права Юридического института ИГУ, сравнил дискуссию с притчей о слепых, которые моют слона: у каждого – своё представление о его форме.
Производство на старте: как в Иркутской области создали стратегически важное предприятие
Семь лет назад правительство Иркутской области и Корпорация развития региона сделали смелый шаг, поддержав амбициозный проект по запуску завода по производству глюкометров и тест-полосок. Корпорация вошла в уставной капитал предприятия, выдала ему крупный денежный заём и… разделила с учредителями все сопутствующие риски. Сейчас компания «МедТехСервис» известна не только в нашем регионе, но и во всей России. Она полностью выполнила обязательства перед госструктурой и уже самостоятельно реализует крупные проекты. Генеральный директор Корпорации Анастасия Оборотова и учредитель «МедТехСервис» Петр Железняков рассказали Газете Дело о реализации проекта, с чем столкнулись и какие выводы сделали.
Артур Гулинян, T2: «Растём быстрее рынка – для клиентов и вместе с ними»
Как найти «того самого» сотрудника, не обращаясь в кадровое агентство? Можно ли повысить эффективность рекламы, оставшись в рамках бюджета? Как настроить работу устройств и контролировать их из любой точки мира? Решить эти (и не только эти) задачи можно с помощью цифровых сервисов для бизнеса. О том, какие инструменты наиболее востребованны, эксперты T2 рассказали бизнесменам и топ-менеджерам во время делового завтрака, который прошел в Irkutsk City Center в апреле. Краткая инструкция по применению – от таргетированной рассылки до М2М-услуг – в материале ниже.
Посёлки, вдохновлённые природой. MetaEstate запускает два новых загородных проекта
«“Черные лебеди” на загородном рынке в последние годы летают стаей – один за другим. Сегодня главный вызов – высокая ключевая ставка. Люди держат деньги на вкладах. Но, как только ставки пойдут вниз, отложенный спрос хлынет на рынок недвижимости», – уверен руководитель MetaEstate Дмитрий Кузнецов. Его девелоперской компании будет что предложить вчерашним вкладчикам: в работе – поселок «Кандинский» и два новых проекта – «Уладова Парк» на Байкальском тракте и «Кроны» на Голоустненском. Газета Дело узнала подробности.
Ваш личный полуостров покоя. 5 фактов о посёлке «Уладова Парк»
Поселок премиум-класса «Уладова Парк» расположится на 26-м километре Байкальского тракта. Здесь – «в месте, где вода встречается с лесом», – будет создан редкий формат приватности: всего 12 эксклюзивных резиденций. Из каждого дома – панорамный вид на залив и собственный выход в сосновый лес с террасы. Подробнее о проекте рассказывает Дмитрий Кузнецов.
«Нарния» с сибирским характером. 5 преимуществ посёлка «Кроны»
«Закрытый, охраняемый островок цивилизации прямо на краю тайги», – так поэтично описывает Дмитрий Кузнецов новый поселок «Кроны» на Голоустненском тракте. По его словам, это настоящая сибирская «Нарния»: буквально в двух шагах от Иркутска, за изгибом реки, у подножия сосновой горы, начинается иное пространство: «15 минут – и вы переноситесь из шума города в тишину, которая простирается на 120 километров, до самого Байкала».
«Мы превзошли себя». Главное о ЖК «Новые горизонты» в Иркутске
В Иркутске становится всё больше современных жилых комплексов – с оригинальной архитектурой, красивыми и безопасными дворами, дизайнерскими парадными и продуманной квартирографией. Яркие примеры таких ЖК – «Новые горизонты на Пушкина» в Свердловском районе и «Новые горизонты на Советской» в Октябрьском. В чем привлекательность этих новостроек? Как застройщик заботится о комфорте жильцов? И какие особые условия готов предложить покупателям недвижимости? Руководитель отделов продаж компании «Атлант» Светлана Толкачёва рассказала об этом нашему изданию.
«Ищите ответы внутри». Почему не нужно гнаться за модой и какие «подсказки» таит наша внешность
Продолжаем рубрику «ДНК стиля» с имиджмейкером-психологом Лорой Кузнецовой. Как найти свой индивидуальный стиль? Где черпать вдохновение? Правда ли, что многие ответы находятся в нас самих? И чем полезна насмотренность? Эксперт делится ценными лайфхаками.
«Акцент» на бизнес: территория возможностей. Главное о деловом центре «Акцент» на Фортуне
«Акцент» – это современный многофункциональный деловой центр, располагающийся на ул. Октябрьской Революции в Иркутске. Как он меняет привычные представления о деловых объектах? Какова концепция бизнес-центра? И чем «Акцент» привлекателен для сотрудников? Все самое важное – в нашем материале.
Как выбрать недвижимость в Новосибирске? Советы бывшей иркутянки
Тенденция миграции жителей Восточной Сибири в крупные города: Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск – остается неизменной. Как говорит коммерческий директор холдинга TS Group, региональный управляющий Альфа-Банка в Иркутске с 2019 по 2023 год Ольга Беспечная, иркутяне часто выбирают Новосибирск. «Когда я переехала в этот город, прожив в Иркутске 17 лет, то поняла, насколько важно правильно выбрать район и жилой комплекс, особенно, если не знаком с местным рынком недвижимости», – говорит Ольга. Мы попросили бывшую иркутянку поделиться советами для тех, кто рассматривает недвижимость в Новосибирске.
Инвестируем в «квадраты». Как выбрать недвижимость в Новосибирске
«Сегодня вложения в девелоперские проекты дают инвестору возможность приумножить свои средства. Банковские вклады недолго будут приносить такую доходность, да и инфляцию никто не отменял. Деньги на счетах будут обесцениваться – это аксиома», – считает создатель холдинга TS Group Александр Бойко (г. Новосибирск). Он рассказал о возможностях для инвестиций в новом проекте «Невский».
Курорт одного дня. Рецепт весенней SPA-перезагрузки от «АРТ-салона»
После долгой сибирской зимы, которую психологи называют самым энергозатратным периодом в нашей жизни, многие люди испытывают физическую и моральную усталость, снижение активности, авитаминоз, нарушение сна. С приходом весны эти симптомы могут обостряться и доставлять дискомфорт, а в результате – стать причиной эмоционального стресса. О том, как оставаться в ресурсе и восстанавливать силы – в нашем материале.
10 вопросов Антону Паймышеву о трансформации и новых векторах развития
Когда дизайн, маркетинг и IT-разработка сосуществуют в рамках одной структуры, бренд со временем начинает терять чёткость позиционирования, говорит Антон Паймышев, основатель digital-агентства Адикт. Решением этой задачи стала масштабная трансформация – разделение бизнеса на два самостоятельных направления. Мы задали Антону 10 вопросов о причинах и процессе изменений, а также узнали, на чём теперь сосредоточатся Адикт и Адикт Маркетинг.
«Трансформация – драйвер роста». Антон Паймышев, Адикт, – о ребрендинге агентства, позиционировании и новых продуктах
Принцип «работает – не трогай» способен сохранить бизнес в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной – становится серьёзной угрозой. Так считает Антон Паймышев, основатель digital-агентства Адикт. Для компании постоянная трансформация давно стала частью стратегии. В 2024 году Адикт открыл офис в Санкт-Петербурге и провёл структурные изменения, разделив бизнес на два самостоятельных агентства. Почему Адикт выбрал фокус на дизайне, performance-маркетинге и развитии собственных продуктов? Какие направления поставил на паузу, а какие считает перспективными для масштабирования? Как агентство выстраивает кадровую стратегию и почему будущее IT связано не просто с программистами, а с инженерами? Об этом – в нашем материале.
Теперь не для всех. Кто сможет взять сельскую ипотеку в 2025 году?
Правительство РФ ужесточило условия сельской ипотеки на 2025 год. Теперь льготная программа доступна только тем, кто трудится в агропромышленном комплексе (АПК) или социальной сфере на селе, а также участникам СВО и их супругам. Эти категории заемщиков могут рассчитывать на кредит до 6 млн рублей под 3% годовых на срок до 25 лет. Программа позволяет приобретать или строить жилье в сельских районах, агломерациях и опорных населенных пунктах. В чем причина изменения условий? Как они отразятся на рынке? Разбираемся вместе с экспертами.
«Темный – не значит горький». 4 вопроса о шоколаде с высоким содержанием какао
Любите ли вы горький шоколад? А темный? В чем разница? «Качественный темный шоколад вовсе не обязан быть горьким, особенно если это bean-to-bar шоколад, – говорит совладелица бренда «Инжинирия» и создательница бренда KARAT Евгения Каратаева. – Он бархатистый, нежный, с ореховыми, фруктовыми, ягодными нотами. Очень разный». Разбираемся в терминологии, особенностях продукта и его пользе вместе с экспертом.
Карьера в АПК? Перспективно! Возможности платформы «Своё» представил РСХБ на форуме «Развивайся в Аграрном»
Россельхозбанк (РСХБ) представил возможности цифровой платформы «Своё» студентам-аграриям в рамках образовательного форума «Развивайся в Аграрном». Мероприятие состоялось на базе Иркутского аграрного университета им. И.И. Ежевского. Участие в нем приняли более 50 учащихся 1-4 курсов профильных ССУЗов и вузов. Цель встречи – повышение информированности о карьерных возможностях банка и ведущих компаний – работодателей в сфере АПК региона, привлечение на практику и стажировку.
Сотрудники РУСАЛа пополнили ряды доноров костного мозга
Регистрация на VII Иркутский Международный Слата марафон началась
ВТБ описал контуры будущего «кредитного ренессанса»
По оценке ВТБ, даже в случае плавного снижения ключевой ставки в конце этого года, разворота тренда от сберегательной к потребительской модели в розничном сегменте можно ждать не ранее второго полугодия 2026 года.