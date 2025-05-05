Четвертый благотворительный вечер в поддержку детской медицины прошёл в Иркутске

В иркутском гранд-отеле «Родина» состоялся четвертый ежегодный благотворительный вечер Клуба друзей Областной детской больницы, объединивший меценатов, представителей бизнеса, власти и общественности для поддержки детской медицины. Мероприятие, проведенное при свете тысячи свечей, создало атмосферу тепла и единения.
Традиционный ужин и концерт были дополнены аукционом благотворительных лотов, где каждый предмет искусства стал вкладом в развитие детской медицины Иркутска.
Особое внимание вечера было уделено сохранению многовековых традиций медицины, которые продолжают жить в Иркутске благодаря современным благотворителям. Организаторы вечера — Екатерина Ефремова, Ксения Пономарева, Наталья Кучинская, Екатерина Горголо и Екатерина Саломатова — подчеркнули, что их усилия направлены на то, чтобы помочь тысячам детей обрести здоровье и надежду на лучшее будущее: «Спасибо, что помогаете нам. Вместе мы превращаем отчаянные истории — в истории спасения. Клуб друзей больницы благодарит всех участников и партнёров за вклад в это важное дело!»
Собранные средства позволят Областной детской больнице приобрести оборудование для сложных кардиологических операций.
Что сделали члены клуба за прошедший год?
Поддержка Детской областной больницы продолжается круглый год.
Высокотехнологичные аппараты для детских операций: Современное ЛОР-оборудование стало бесценным подарком для клиники, позволяя проводить десятки операций ежемесячно с высокой точностью диагностики. Это дарит детям надежду на будущее без боли и ограничений. Общая стоимость оборудования превысила шесть миллионов рублей.
Кардиохирургическое отделение — дом отдыха и комфорта: Лечение сердца — это испытание, сопряжённое с огромным стрессом. Помимо профессионализма медиков и новейших технологий, важна атмосфера, окружающая пациента. Клуб обеспечил отделение всем необходимым: от гигиенических средств до игрушек и книг, способных отвлечь и подарить минуты веселья.
Праздник детства, исцеляющий душу: Каждый год клуб устраивает грандиозный праздник ко Дню защиты детей. Сотни ребят и взрослых собираются, чтобы насладиться музыкой, театрализованными представлениями и счастливыми моментами. Этот день остаётся в памяти каждого, принося радость и свет в их жизнь.
Уют и забота в онкологическом отделении: Для детей, проходящих химиотерапию, важны качество материалов и ощущение домашнего уюта. Благодаря клубу, дети теперь могут отдыхать в комфортных кроватях, укрываясь новыми одеялами, специально подобранными для их чувствительной кожи.
Дорога к здоровью: Клуб также помогает с покупкой авиабилетов для жителей удалённых регионов, которым срочно нужна медицинская помощь. Порой простой перелёт становится препятствием для своевременного лечения, и клуб устраняет эту преграду на пути к выздоровлению.