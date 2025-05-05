Четвертый благотворительный вечер в поддержку детской медицины прошёл в Иркутске

Фото: Михаил Зыков, Кирилл Кириченко

В иркутском гранд-отеле «Родина» состоялся четвертый ежегодный благотворительный вечер Клуба друзей Областной детской больницы, объединивший меценатов, представителей бизнеса, власти и общественности для поддержки детской медицины. Мероприятие, проведенное при свете тысячи свечей, создало атмосферу тепла и единения.

Традиционный ужин и концерт были дополнены аукционом благотворительных лотов, где каждый предмет искусства стал вкладом в развитие детской медицины Иркутска.

Фото: Михаил Зыков, Кирилл Кириченко

Фото: Михаил Зыков, Кирилл Кириченко

Особое внимание вечера было уделено сохранению многовековых традиций медицины, которые продолжают жить в Иркутске благодаря современным благотворителям. Организаторы вечера — Екатерина Ефремова, Ксения Пономарева, Наталья Кучинская, Екатерина Горголо и Екатерина Саломатова — подчеркнули, что их усилия направлены на то, чтобы помочь тысячам детей обрести здоровье и надежду на лучшее будущее: «Спасибо, что помогаете нам. Вместе мы превращаем отчаянные истории — в истории спасения. Клуб друзей больницы благодарит всех участников и партнёров за вклад в это важное дело!»

Собранные средства позволят Областной детской больнице приобрести оборудование для сложных кардиологических операций.

Фото: Михаил Зыков, Кирилл Кириченко

Фото: Михаил Зыков, Кирилл Кириченко

Фото: Михаил Зыков, Кирилл Кириченко

Что сделали члены клуба за прошедший год?

Поддержка Детской областной больницы продолжается круглый год.

Высокотехнологичные аппараты для детских операций: Современное ЛОР-оборудование стало бесценным подарком для клиники, позволяя проводить десятки операций ежемесячно с высокой точностью диагностики. Это дарит детям надежду на будущее без боли и ограничений. Общая стоимость оборудования превысила шесть миллионов рублей.

Кардиохирургическое отделение — дом отдыха и комфорта: Лечение сердца — это испытание, сопряжённое с огромным стрессом. Помимо профессионализма медиков и новейших технологий, важна атмосфера, окружающая пациента. Клуб обеспечил отделение всем необходимым: от гигиенических средств до игрушек и книг, способных отвлечь и подарить минуты веселья.

Праздник детства, исцеляющий душу: Каждый год клуб устраивает грандиозный праздник ко Дню защиты детей. Сотни ребят и взрослых собираются, чтобы насладиться музыкой, театрализованными представлениями и счастливыми моментами. Этот день остаётся в памяти каждого, принося радость и свет в их жизнь.

Уют и забота в онкологическом отделении: Для детей, проходящих химиотерапию, важны качество материалов и ощущение домашнего уюта. Благодаря клубу, дети теперь могут отдыхать в комфортных кроватях, укрываясь новыми одеялами, специально подобранными для их чувствительной кожи.

Дорога к здоровью: Клуб также помогает с покупкой авиабилетов для жителей удалённых регионов, которым срочно нужна медицинская помощь. Порой простой перелёт становится препятствием для своевременного лечения, и клуб устраняет эту преграду на пути к выздоровлению.