Строительство частных домов подешевело на 15%

Причина – снижение цен на материалы. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные завода «Поревит».

В ряде регионов России заметно подешевели основные стройматериалы для индивидуального жилищного строительства. Цены на газобетон упали на 30%, силикатные блоки – на 22%, керамзитоблоки – на 29%. Снижение стоимости металла на 15-20% сделало доступнее кровельные материалы и арматуру.

Эксперты связывают это с падением спроса из-за ужесточения ипотечных условий и введения эскроу-счетов для ИЖС. Однако некоторые материалы, включая цемент и бетон, за год подорожали на 10-15%. Временное снижение цен позволяет покупателям экономить до 10% на строительстве, хотя полная смета дома уменьшилась незначительно из-за стабильных цен на древесину и инженерные коммуникации.

Аналитики прогнозируют, что снижение цен носит временный характер, и к пику строительного сезона в июле-августе стоимость материалов может вернуться к прошлогодним уровням. При этом в отдаленных регионах эффект от удешевления материалов нивелируется высокими логистическими расходами.