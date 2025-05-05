Мартовская инфляция в Иркутской области оказалась ниже общероссийской

Цены в Приангарье за месяц выросли на 0,5%. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России со ссылкой на данные Росстата.

Цены в Иркутской области в марте выросли на 0,5%, что ниже среднероссийского показателя. Годовая инфляция в регионе составила 9,8%.

«Снижение цен на часть овощей и фруктов связано с увеличением поставок из Китая, а удешевление яиц на 8,7% за год – с ростом местного производства и соглашением о сдерживании цен», – отметил управляющий отделением Банка России в Иркутске Игорь Коржук,

Среди непродовольственных товаров заметно подешевели телевизоры, чьи цены ранее опережали общероссийские. В сфере услуг наибольший рост показали зарубежный туризм и пассажирские перевозки – последние подорожали на 15% за год из-за увеличения затрат перевозчиков на топливо, электроэнергию и зарплаты водителей.