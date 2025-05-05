ВЦИОМ: Российский рынок труда требует квалификации, но не готов платить за нее

Эффективнее всех свои навыки капитализируют миллениалы. Данные опроса приводит «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ).

Стартовавший в 2025 году нацпроект «Кадры» призван решить проблему дефицита квалифицированных специалистов, однако работодатели по-прежнему не спешат адекватно оплачивать их труд. За последние 20 лет россияне стали чаще проходить переподготовку – 43% работников повышали квалификацию за три года, что в 1,3 раза больше, чем в 2005 году.

Исследование показывает, что влияние профессиональных навыков на карьеру выросло с 50 до 61 пункта с 2005 года, а их востребованность достигла 76 пунктов. Однако связь между квалификацией и доходами осталась слабой – соответствующий индекс вырос всего на 7 пунктов за два десятилетия. Наибольший разрыв между спросом на навыки и их оплатой наблюдается в Уральском федеральном округе (26 пунктов), тогда как в Москве и Санкт-Петербурге он минимален (9 пунктов).

Лидерами по капитализации профессиональных навыков стали миллениалы, мужчины и жители крупных городов. Эксперты отмечают, что российский рынок труда, требуя высокой квалификации, пока не создает достаточных финансовых стимулов для ее развития.