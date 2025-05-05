Нобелевский лауреат заявил, что цифровой юань меняет само определение денежной цивилизации. Об этом пишет зарубежное издание Coin Edition.

Китайская платежная система нового поколения CIPS 2.0 на базе цифрового юаня провела первую международную операцию. Транзакция на 120 млн юаней за автозапчасти между Шэньчжэнем и Куала-Лумпуром завершена за 7,2 секунды, тогда как традиционной системе SWIFT для аналогичной операции требуется трое суток.

Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц назвал это событие революционным, подчеркнув, что цифровой юань не просто бросает вызов долларовой гегемонии, но кардинально меняет саму концепцию денежных отношений.

«Трансграничные платежи превращаются из привилегии для избранных в доступный инструмент для всех», – заявил экономист.

Особенностью новой системы стала возможность проведения операций без интернет-соединения, успешно протестированная сингапурским DBS Bank. Кроме того, встроенные алгоритмы искусственного интеллекта позволяют выявлять подозрительные операции за доли секунды – Центральный банк ОАЭ пресек попытку отмывания денег через 16 счетов всего за 0,3 секунды.

«Самое тяжелое испытание для долларовой финансовой системы – альтернативные, более эффективные системы расчетов. Основа будущего многополярного экономического сотрудничества. Путь к свободе вольных русичей», – прокомментировал событие в своем Telegram-канале российский промышленник Олег Дерипаска.