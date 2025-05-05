Каждый второй сибиряк хранит наличные дома

Согласно опросу ВТБ, каждый второй сибиряк хранит дома наличные деньги. При этом более половины из них могут доверить свои сбережения банку при условии высоких процентных ставок по вкладам, гарантии безопасности и защиты средств. В основном дома лежит небольшая сумма – до 30 тыс. рублей.

19% сибиряков предпочитают хранить наличные в сейфе, а также в разного рода копилках (29%) и в книгах (20%). Некоторые (12%) кладут деньги в скрытые карманы в одежде, а 6% сибиряков хранят наличные по старинке под матрасом. Также среди наиболее необычных мест, куда прячут деньги дома – за картинами, в кухонных принадлежностях, в электронике, под полом, внутри игрушек или других детских вещей, в ванной комнате.

В основном россияне хранят дома некрупную сумму денег: от 5 до 30 тыс. рублей (более 40% опрошенных) или от 30 до 100 тыс. рублей (более 30% респондентов). Большинство отмечает, что хранить наличные средства дома удобно, потому что к ним всегда есть доступ.

В то же время, накопительный счет также обеспечивает доступность денег в любой момент – средства можно класть и снимать без потери ранее накопленных процентов. Многие используют его в качестве «электронного кошелька» для оперативного использования средств, который при этом приносит пассивный доход.

По оценке ВТБ, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент находится на историческом минимуме за последние 6 лет, и до конца года она может еще снизиться.