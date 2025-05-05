Губернатор Иркутской области рассказал школьникам о подвиге советских солдат и тружеников тыла

Урок прошел в гимназии №25. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Глава Приангарья Игорь Кобзев встретился с учащимися гимназии №25 Иркутска, где учились Герой России Эдуард Дьяконов и кавалер ордена Мужества Евгений Сериков. Губернатор рассказал о вкладе земляков в Победу в Великой Отечественной войне – 200 тысяч иркутян ушли на фронт, а оставшиеся жители, включая женщин и детей, круглосуточно работали на заводах.

– Своего деда по отцовской линии я не застал, он погиб на седьмой день войны. По линии мамы дед прошел всю войну, получив ранение, ослеп. Он выходил дважды в год на скамейку во дворе, и весь дом его приветствовал. Это, как глоток свежего воздуха, придавало ему сил, и он продолжал жить. Когда поступил в военное училище, он не мог увидеть, но по погонам почувствовал, что я стал военным. Тогда он принял решение, что передает мне вахту защитника. В каждой семье есть такие моменты, и нужно помнить своих героев, чтить и ценить, ведь это сделано ради нас, – сказал Игорь Кобзев.

Напомним, что во всех школах Иркутской области перед 9 мая проходят акции памяти, а материалы о героях-земляках включены в учебные программы.