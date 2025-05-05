Новости

С помощью ИТ-ипотеки жилищные условия улучшили 12,5 тыс. семей

С момента запуска ИТ-ипотеки в мае 2022 года Банк ДОМ.РФ выдал 12,5 тыс. кредитов специалистам в сфере высоких технологий в объеме 122,5 млрд рублей. С начала 2025 года объем кредитования по программе составил около 1 млрд рублей.

Среди регионов-лидеров:

  • Москва (62,8 млрд руб.),
  • Санкт-Петербург (13 млрд руб.),
  • Подмосковье (около 6 млрд руб.),
  • Республика Татарстан (5,5 млрд руб.),
  • Свердловская область (4,5 млрд руб.).

В топ-10 входят также:

  • Новосибирская обл. (4,3 млрд руб.),
  • Нижегородская обл. (4 млрд руб.),
  • Краснодарский край (3,2 млрд руб.),
  • Самарская обл. (2,7 млрд руб.),
  • Воронежская обл. (2,3 млрд руб.).

По данным аналитиков банка, каждый второй кредит, выданный банком по ИТ-ипотеке с начала 2025 года, направлен на индивидуальное жилищное строительство. В прошлом году доля таких ипотек составляла около 10%.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Альфа-Конфа 2025
«Люди, способные в 6 утра выйти на спорт, могут многое»
Меняем правила: как прошла Альфа-Конфа в Иркутске
Альфа-Конфа: В Иркутске прошло масштабное мероприятие для бизнеса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес