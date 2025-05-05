С помощью ИТ-ипотеки жилищные условия улучшили 12,5 тыс. семей

С момента запуска ИТ-ипотеки в мае 2022 года Банк ДОМ.РФ выдал 12,5 тыс. кредитов специалистам в сфере высоких технологий в объеме 122,5 млрд рублей. С начала 2025 года объем кредитования по программе составил около 1 млрд рублей.

Среди регионов-лидеров:

Москва (62,8 млрд руб.),

Санкт-Петербург (13 млрд руб.),

Подмосковье (около 6 млрд руб.),

Республика Татарстан (5,5 млрд руб.),

Свердловская область (4,5 млрд руб.).

В топ-10 входят также:

Новосибирская обл. (4,3 млрд руб.),

Нижегородская обл. (4 млрд руб.),

Краснодарский край (3,2 млрд руб.),

Самарская обл. (2,7 млрд руб.),

Воронежская обл. (2,3 млрд руб.).

По данным аналитиков банка, каждый второй кредит, выданный банком по ИТ-ипотеке с начала 2025 года, направлен на индивидуальное жилищное строительство. В прошлом году доля таких ипотек составляла около 10%.