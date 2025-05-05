С помощью ИТ-ипотеки жилищные условия улучшили 12,5 тыс. семей

С момента запуска ИТ-ипотеки в мае 2022 года Банк ДОМ.РФ выдал 12,5 тыс. кредитов специалистам в сфере высоких технологий в объеме 122,5 млрд рублей. С начала 2025 года объем кредитования по программе составил около 1 млрд рублей.
Среди регионов-лидеров:
- Москва (62,8 млрд руб.),
- Санкт-Петербург (13 млрд руб.),
- Подмосковье (около 6 млрд руб.),
- Республика Татарстан (5,5 млрд руб.),
- Свердловская область (4,5 млрд руб.).
В топ-10 входят также:
- Новосибирская обл. (4,3 млрд руб.),
- Нижегородская обл. (4 млрд руб.),
- Краснодарский край (3,2 млрд руб.),
- Самарская обл. (2,7 млрд руб.),
- Воронежская обл. (2,3 млрд руб.).
По данным аналитиков банка, каждый второй кредит, выданный банком по ИТ-ипотеке с начала 2025 года, направлен на индивидуальное жилищное строительство. В прошлом году доля таких ипотек составляла около 10%.