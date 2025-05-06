Дерипаска: рубль может достичь 125 за доллар при падении цен на нефть

При цене нефти $45 за баррель курс рубля может вырасти до 115-125 руб. за доллар, прогнозирует предприниматель Олег Дерипаска.

Падение цен на нефть началось в апреле, когда президент США Дональд Трамп ввел пошлины на 211 стран и территорий в размере 10–50%. 5 мая ситуация усугубилась решением восьми стран ОПЕК+ увеличить добычу в июне на 411 тыс. баррелей. На этом фоне котировки Brent опустились ниже $60 за баррель, а в моменте даже ниже $59, что вызвало обеспокоенность экспертов. Их тревожит не столько само повышение, сколько тенденция действий нефтедобывающих стран, которые, несмотря на падение цен и неясные перспективы спроса, второй месяц подряд увеличивают добычу.

Аналитики БКС Мир инвестиций предупреждают, что укрепление рубля, которое наблюдается с начала года, может быть временным. Они видят единственную причину для его роста — это быстрое завершение геополитического конфликта, что приведет к исчезновению риск-премии. По их прогнозам, к концу весны курс доллара может вернуться к 90 рублям, а юань — к 12 рублям, что связано с сокращением притоков экспортной выручки и увеличением оттоков валюты на импорт.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что к лету доллар подорожает до 100 руб., в 2026 году курс достигнет 120 руб., а в 2027 и 2028 годах вырастет до 130 руб.

5 мая курс доллара торговался на уровне 81,91 рубля.