Погрузка на сети РЖД в апреле ускорила падение: снижение на 8,6%

Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в апреле 2025 года составила 92,9 млн тонн, что на 8,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Грузооборот за апрель снизился на 3,4%, а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — на 2,5%, сообщает Интерфакс.

Несмотря на рост погрузки цветных металлов (+14,7% к апрелю 2024 года), рыбы (+10,2%), удобрений (+2,4%) и металлических руд (+2,3%), общая картина остается негативной. За первые четыре месяца 2025 года погрузка снизилась на 6,8%, падение особенно заметно в сегментах каменного угля (-3,1% к январю-апрелю 2024 г.), кокса (-11,5%), нефти и нефтепродуктов (-5,8%), черных металлов (-14,4%) и металлолома (-27,5%).

«Основные потери в объемах в январе-апреле связаны с внутрироссийскими перевозками строительных грузов (-21,3%), каменного угля (-6,4%), а также в сегменте перевозок металлургического сектора - черных металлов (-23,3%) и металлолома (-25,5%) из-за сокращения спроса со стороны потребляющих данную продукцию отраслей экономики», – поясняют в компании.