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Смартфоны из Дубая появятся в каждом пункте выдачи Wildberries

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Wildberries начнёт продавать смартфоны и технику из ОАЭ.

Онлайн-площадка Wildberries объявила о запуске продаж товаров от поставщиков из Объединённых Арабских Эмиратов в мае 2025 года. Представитель компании сообщил изданию «Ведомости», что основной упор будет сделан на электронику, особенно смартфоны и прочие гаджеты. Товары из ОАЭ поступают на рынок раньше, чем в Россию, и часто предлагаются по более привлекательным ценам.

Первые поставщики из ОАЭ уже присоединились к платформе. Покупатели смогут заказывать товары из Эмиратов с доставкой в любую точку присутствия пунктов выдачи Wildberries. Срок доставки составит около шести дней и зависит от наличия товара и оперативности прохождения таможни.

Со временем Wildberries планирует оптимизировать логистические процессы и увеличить количество категорий продукции из ОАЭ.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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