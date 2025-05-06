Трехкратные штрафы: медики-целевики под ударом за неотработку

Медикам, обучавшимся по целевым программам, грозит трехкратное увеличение штрафов за неотработку. Министерство здравоохранения разработало законопроект, который предусматривает, что студенты медицинских и фармацевтических специальностей, не отработавшие целевое обучение, должны будут выплатить компенсацию в размере трехкратных расходов на образование. Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 января 2026 года, сообщает газета "Ведомости".

Изменения коснутся закона об образовании, добавляя статью, регулирующую обязательства по трудоустройству после целевого обучения. Выпускники, заключившие договор о целевом обучении, должны будут работать по своей специальности в течение трех лет, трудоустроившись в течение года после окончания учебы. Исключения возможны только при продолжении обучения по медицинским направлениям.

Порядок выплаты компенсации и ее точную сумму определят органы государственной власти субъектов России или местного самоуправления. Минздрав совместно с Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования утвердит формы договоров о целевом обучении.

Главный научный сотрудник НИУ ВШЭ Ирина Абанкина считает, что вместо повышения штрафов необходимо развивать медицину в регионах, чтобы работа соответствовала квалификации выпускников и давала шансы на профессиональное развитие. В субъектах мало перспектив сменить рабочее место, в то время как в больших городах предлагаются более серьезные возможности.