Атака дронов остановила полеты в четырёх московских аэропортах

Четыре московских аэропорта временно приостановили полеты из-за атаки дронов. Внуково, Домодедово и Жуковский остановили рейсы около 00:57, а Шереметьево присоединился к ним в 01:15, сообщает РБК.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем телеграм-канале, что меры введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил об успешном отражении атаки пяти дронов, летевших в направлении столицы. Позднее были сбиты еще четыре дрона на подлете к городу.