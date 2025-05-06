Новости

Атака дронов остановила полеты в четырёх московских аэропортах

Четыре московских аэропорта временно приостановили полеты из-за атаки дронов. Внуково, Домодедово и Жуковский остановили рейсы около 00:57, а Шереметьево присоединился к ним в 01:15, сообщает РБК.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем телеграм-канале, что меры введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил об успешном отражении атаки пяти дронов, летевших в направлении столицы. Позднее были сбиты еще четыре дрона на подлете к городу.

Читайте также:

Минфин США: Трамп видел в ресурсной сделке с Киевом рычаг давления на Россию
6 мая 2025
Зеленский пригрозил гостям парада 9 мая в Москве
5 мая 2025

/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (491)


Реклама на сайте

Майнеры
В Иркутске обсудили проблемы и перспективы майнинга
Майнеров, похитивших электричество на 200 млн рублей, поймали в Иркутской области
Минфин предлагает ввести НДС на аренду майнинговой инфраструктуры
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес