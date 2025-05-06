Величину отсечки для пополнения ФНБ могут снизить до 50 долларов за баррель нефти

Сейчас она составляет 60 долларов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление министра финансов России Антона Силуанова.

В конце апреля глава Минфина Антон Силуанов заявил, что цена отсечения нефти для пополнения ФНБ в 60 долларов за баррель, которая действует сейчас, «не отвечает запросам времени». Однако актуальную цифру он не назвал.

Он заявил о необходимости пересмотра текущей цены отсечения нефти для пополнения Фонда национального благосостояния, которая сейчас установлена на уровне 60 долларов за баррель.

Экономисты банка «Зенит», ВШЭ и Совкомбанка сходятся во мнении, что новая планка в 50 долларов за баррель соответствует текущей рыночной конъюнктуре.

Снижение цены отсечения позволит растянуть резервы ФНБ на 2,5 года и избежать «переукрепления» рубля, которое негативно влияет на бюджетные доходы. По оценкам аналитиков, это может привести к ослаблению курса до 90 рублей за доллар, что поддержит экспортеров, но скажется на ценах импортных товаров. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что корректировка повысит устойчивость бюджетной политики.