Средние максимальные ставки по вкладам в крупнейших банках России снова упали

Банк России обнародовал итоги мониторинга максимальных процентных ставок по депозитам за апрель 2025 года. По результатам исследования, наибольший уровень доходности вкладов постепенно снижается. Средняя максимальная ставка в первой декаде апреля составляла 20,05%, во второй — 20,04%, а в третьей — уже 19,79%.

Расчет индикатора ведется по средним значениям десяти ведущих банков России, среди которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Почта Банк, Московский кредитный банк (МКБ), Тинькофф Банк («Т-Банк»), Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Кроме того, регулятор отметил дифференцированный характер средних максимальных ставок в зависимости от срока вклада. Для депозитов сроком до 90 дней средний показатель достигал 18,54%, от 91 до 180 дней — 19,10%, от 181 дня до 1 года — 19,26%, а для вкладов сроком более года эта цифра оказалась ниже — 17,87%.