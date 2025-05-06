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Средние максимальные ставки по вкладам в крупнейших банках России снова упали

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25 апреля 2025

Банк России обнародовал итоги мониторинга максимальных процентных ставок по депозитам за апрель 2025 года. По результатам исследования, наибольший уровень доходности вкладов постепенно снижается. Средняя максимальная ставка в первой декаде апреля составляла 20,05%, во второй — 20,04%, а в третьей — уже 19,79%.

Расчет индикатора ведется по средним значениям десяти ведущих банков России, среди которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Почта Банк, Московский кредитный банк (МКБ), Тинькофф Банк («Т-Банк»), Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Кроме того, регулятор отметил дифференцированный характер средних максимальных ставок в зависимости от срока вклада. Для депозитов сроком до 90 дней средний показатель достигал 18,54%, от 91 до 180 дней — 19,10%, от 181 дня до 1 года — 19,26%, а для вкладов сроком более года эта цифра оказалась ниже — 17,87%.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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