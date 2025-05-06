70% сибиряков регулярно совершают незапланированные покупки

29% жителей Сибири совершают спонтанные покупки несколько раз в неделю, а 42% делают это раз в неделю. А каждый пятый признался в незапланированных расходах на путешествия и рестораны. Это следует из опроса ВТБ.

37% жалеют, что необдуманно купили одежду, обувь или аксессуары. Это один из самых низких показателей среди федеральных округов, по стране о таких покупках сожалеют 49% респондентов. А вот расходы на ненужные подписки и онлайн-сервисы у сибиряков, наоборот, значительно выше (32%), чем по России в целом (23%). Каждый пятый признался в спонтанных расходах на путешествия и рестораны: 21% сибиряков против 15% в среднем по стране. К тратам на гаджеты и технику потребители подходят основательнее – только 7% внесли их в список импульсивных приобретений.

Большинство импульсивных покупок, о которых сибиряки потом сожалели, укладываются в сумму от 1 тыс. до 15 тыс. рублей – такие траты признали 85% респондентов. Более высокая доля тех, кто совершает спонтанные покупки на сумму от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 37%.

Контроль расходов остается важной задачей для большинства опрошенных. 65% стремятся контролировать свои траты, но не всегда это удается. Половина россиян составляет список перед походом в магазин. Еще 38% откладывают покупку на несколько дней, чтобы обдумать ее необходимость, а 26% устанавливают лимит на траты и придерживаются его.

«Сейчас люди научились находить баланс между разумными тратами и возможностью радовать себя: небольшие импульсивные покупки остаются действенным способом снять стресс или отметить успех», – отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.