Минфин США: Трамп видел в ресурсной сделке с Киевом рычаг давления на Россию

Президент США Дональд Трамп намеревался использовать ресурсную сделку с Киевом как инструмент для усиления влияния на российское руководство во время переговоров, сообщил американский министр финансов Скотт Бессент. Экономическое партнерство, предложенное Трампом, должно было стать рычагом давления на Россию, сообщает РИА Новости.

30 апреля власти США и Украины подписали соглашение о природных ресурсах Украины. Как заявила первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко, ресурсы на украинской территории останутся под контролем Киева. США смогут вкладывать средства в инвестиционный фонд, включая помощь в виде систем ПВО в рамках соглашения. Документ ожидает ратификации Верховной радой, о чем сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.