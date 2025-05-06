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ГК «Новый город» на май 2025 года остается лидером рейтинга застройщиков Иркутской области

Группа компаний возводит 11,9% всей новой недвижимости региона.

Согласно данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), группа компаний «Новый город» удерживает лидерство по объему текущего строительства в Приангарье.

Доля рынка ГК «Новый город» в регионе в мае 2025 года составила 11,9% – 101,5 тыс. м². В тройке лидеров также ГК ПарапетСтрой (64,1 тыс. м², 7,5%) и ГК ДомСтрой (58,7 тыс. м², 6,9%).

Ранее стало известно, что в Иркутске за месяц подорожал как квадратный метр, так и жилье. В частности, «квадрат» стал стоить дороже в среднем на 0,8% – 134,6 тыс. рублей, квартира – на 1,9%: средняя цена равна 7,2 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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