«Аэрофлот» поднял цены на обмен и возврат билетов

Авиакомпания «Аэрофлот» изменила правила тарификации услуг по изменению и возврату билетов на рейсы внутри России и за границу. Начиная с 28 апреля 2025 года пассажиры столкнутся с увеличением сборов за подобные операции.

Теперь плата за изменение или возврат внутренних рейсов составляет 3,5 тысячи рублей (увеличение на 25% относительно предыдущих тарифов). За аналогичные процедуры на международных рейсах взимается сумма в размере 55 евро (рост на 20%).

Однако изменения не затрагивают категорию бесплатных детских билетов для пассажиров младше двух лет, путешествующих без предоставления отдельного посадочного места.

Официальная информация размещена в разделе «Правила применения тарифов» на веб-сайте авиакомпании.