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Более 4400 семей Иркутской области получили остатки материнского капитала менее 10 тысяч рублей

Более четырех тысяч семей Иркутской области воспользовались правом на единовременную выплату остатков материнского капитала, размер которого составляет менее 10 тысяч рублей. Данная мера стала доступна семьям региона с сентября 2024 года благодаря изменениям в законодательстве.

Получателями данной меры поддержки стали жители всех возрастов вне зависимости от семейного дохода и количества детей. Остатки маткапитала перечисляют непосредственно на банковские счета заявителей после подачи заявления через портал госуслуг или отделение Социального фонда России. Решение принимается органами соцзащиты в течение 10 рабочих дней, выплата осуществляется в течение пяти рабочих дней после одобрения.

По информации управляющего отделением Социального фонда России по региону Алексея Макарова, заявление можно направить онлайн или лично посетив офис учреждения. Проверить состояние сертификата возможно в личном кабинете портала госуслуг или в отделении Фонда.

Выплаты возможны лишь разово и касаются исключительно сумм менее 10 тысяч рублей, оставшиеся на сертификатах граждан. Мера направлена на поддержку семей и упрощение использования средств материнского капитала.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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