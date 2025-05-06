Москва уступила Нью-Йорку, но обогнала Шанхай и Токио по ВРП

Российская столица заняла второе место в мире по объему внутреннего регионального продукта (ВРП), уступив лишь Нью-Йорку, но опередив такие мегаполисы, как Шанхай, Токио и Пекин. В 2023 году ВРП Москвы составил $1,39 трлн, как сообщил мэр Сергей Собянин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Рост экономики Москвы поддерживается значительными инвестициями в основной капитал, которые за 2019–2024 годы превысили 8 трлн рублей, и значительным вкладом IT-индустрии, сообщает "Коммерсант".

По паритету покупательской способности, Москва заняла вторую позицию среди мировых мегаполисов. Нью-Йорк лидирует с ВРП в $1,54 трлн, за ним следуют Шанхай ($1,29 трлн), Токио ($1,28 трлн) и Пекин ($1,2 трлн). В 2020 году Москва занимала пятое место, но к 2024 году ее доля в экономике России достигла 21%.

Инвестиции в основной капитал, которые удвоились до 8,1 трлн рублей за последние годы, сыграли ключевую роль в экономическом росте Москвы. Вклад IT-индустрии также впечатляет: оборот сектора увеличился на 316%, а высокотехнологическое производство выросло на 221%. Эти компании, работающие в технопарках Москвы, вносят значительные налоговые поступления в бюджет города.

В 2024 году IT-индустрия вошла в тройку лидеров по платежам в столичную казну, собрав 363 млрд рублей, что на 35% больше предыдущего года.

Традиционно на первом месте — кредитно-финансовый сектор (836,9 млрд руб., или 18% от общих доходов города за 2024 год), на втором — ритейл (689,2 млрд руб., или 13%).