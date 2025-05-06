В России спрогнозировали рост доллара до 125 рублей: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: доллар может вырасти до 125 рублей, россиян ждет ограничение на выдачb ипотеки и автокредитов, цены на строительство частных домов снизились, а в Иркутской области не утихают споры вокруг майнинга. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Прогноз роста

Эксперт – бизнесмен Олег Дерипаска – спрогнозировал рост курса доллара до 115-125 рублей. По его словам, такие изменения могут произойти в ближайшее время. Основным фактором, который повлияет на курс, будет падение цен на нефть, полагает предприниматель. «Нефть падает к $45 за баррель. Значит, курс поднимется к 115-125 руб. за доллар», – отметил он.

Ограничение выдач кредитов

С 1 июля 2025 года банки будут чаще отказывать в ипотеках и автокредитах россиянам с высокой долговой нагрузкой. Меры коснутся заемщиков, которые отдают более 50% своего дохода на погашение ипотеки. В частности, лимиты для банков будут установлены для кредитов с низким первоначальным взносом. Также чаще банки будут отказывать тем, кто и вовсе отдает 80% своего дохода. Меры направлены на снижение закредитованности населения.

Жилье доступнее

Стоимость строительства частного дома в большинстве регионов России снизилась на 10-15%. По словам экспертов, это связано с падением цен на газобетон, силикатные блоки и керамзитоблоки, пользующиеся популярностью в строительстве домов. Кроме того, на ситуацию повлияли введение эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве и низкая доступность кредитных ресурсов. На этом фоне подешевели строительные материалы, что отразилось на цене строительства.

Споры о майнинге

Власть, энергетики и майнеры продолжают обсуждать проблемы добычи криптовалюты и запрета деятельности. Эксперты пытались найти ответы на вопросы: нужен ли майнинг в регионе? Стоит ли вводить тотальный запрет? Почему высвободившиеся мегаватты так и не решили проблему энергодефицита? Мы собрали самые яркие цитаты участников тематического круглого стола.

Сезон клещей

Туристов и жителей Иркутской области предупредили об активизации клещей в регионе. С начала эпидемиологического сезона 1234 человека обратились в медучреждения из-за укусов насекомых. Накануне зарегистрировали один случай клещевого боррелиоза. Для защиты от клещей жителям рекомендуют специальные спреи и плотно прилегающую одежду.