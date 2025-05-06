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Братский АНКБ сообщил об изменении тарифов за РКО

15 мая 2025 года Братский АНКБ вносит изменения в тарифы комиссионного вознаграждения за расчетное обслуживание физических лиц с использованием сервиса «АНКБ - Онлайн».

«По-прежнему можно совершать бесплатные переводы между своими счетами в любых банках на сумму до 30 миллионов рублей ежемесячно без ограничений по сумме и количеству переводов. Сверх этой суммы максимальная возможная сумма одной операции 1 000 000 рублей, количество переводов не ограничено. Максимальная возможная сумма переводов на счета других физических лиц  1 000 000 рублей в сутки, максимальная сумма одной операции 1 000 000 рублей», – говорится в сообщении банка.

Подробнее с новой редакцией тарифов можно ознакомиться на сайте Банка www.ankb.ru в разделе «Частным лицам» - «расчётно-кассовое обслуживание» - ТАРИФЫ «АНКБ-Онлайн» (редакция от 15 мая 2025 года).

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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