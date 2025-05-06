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В мае Ингосстрах Банк начислит повышенный кешбэк за спортивные товары

Ежемесячно пользователи программы лояльности Инго Бонус получают повышенный кешбэк в одной из популярных категорий. В мае Ингосстрах Банк вернет до 10% кешбэка за оплату покупок в спортивных магазинах.

«Весной растет спрос на товары для активного отдыха и фитнеса, будь то профессиональный или любительский спортивный инвентарь. В это время года многие начинают заниматься спортом на свежем воздухе, посещать тренажерные залы и активно проводить время на природе. Кешбэк в таких случаях становится отличным инструментом, который помогает не только экономить, но и мотивирует людей инвестировать в свое здоровье и активный образ жизни», - отметила директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах Банка Полина Берсенева.

Клиенты Банка могут воспользоваться повышенным кешбэком, оплачивая спортивные товары в онлайн-магазинах и городских торговых точках, что позволит им экономить на повседневных расходах. Кешбэк с подпиской Инго составит 10%, без подписки – 5%. Накопленные Ингорубли можно обменять на сертификаты у партнеров, среди которых представлены Ozon, Wildberries, «Золотое Яблоко», «М.Видео», «Спортмастер», «Детский мир», «Лэтуаль», «Лента», «Перекресток» и другие.

Программа Инго Бонус третий год подряд получает премию Loyalty & CX Awards Russia как «Лучшая кобрендинговая программа лояльности» и дважды становилась лауреатом ежегодной премии «Финансовая элита России» в номинации «Кобрендинговая программа лояльности».

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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