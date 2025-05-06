Альфа-Банк запустил вклад с рекордной ставкой 30% годовых

К майским праздникам Альфа-Банк представил новый вклад "Альфа-Вклад Юбилейный" с беспрецедентной процентной ставкой — 30% годовых. Эта акция доступна новым клиентам банка, а также тем, кто не держал средства на депозите в течение последнего года.

Альфа-Вклад Юбилейный можно однократно оформить на три месяца и сумму от 10 000 до 50 000 рублей.

«Вклады остаются наиболее популярным способом сохранить и приумножить сбережения у большинства россиян. К великой юбилейной дате мы запустили своего рода народный вклад. Он доступен для самого широкого круга клиентов и предлагает уникальную доходность. Это отличная возможность для тех, кто только начинает свои накопления с небольших вложений», — отметил Иван Пятков, заместитель председателя правления, директор розничного бизнеса Альфа-Банка.

Оформить Альфа-Вклад Юбилейный можно только до конца мая — через мобильное приложение, Альфа-Онлайн или в отделении банка.

Для тех, кто хочет сохранить повышенную ставку на долгий срок, в Альфа-Банке действует вклад с повышенной ставкой до 25% годовых при оформлении программы долгосрочных сбережений. Вклад позволяет получить доход в краткосрочной перспективе, а ПДС — при долгосрочном накоплении средств.