Ингосстрах Банк передал экземпляры платежных карт в Национальную коллекцию России

Ингосстрах Банк стал участником Национальной коллекции платежных карт России. Фонд пополнили образцы как новых, так и архивных карт с дизайном банка.

В платежных картах отражены ключевые элементы фирменного стиля с узнаваемыми графическими элементами. Карты представлены с нулевым эмбоссингом, на них отображена символика Ингосстрах Банка.

В обновленном дизайне платежных карт представлены элементы фирменного стиля - круга, как символа устойчивости и надежности. Изменения коснулись не только внешнего облика, банк также обновил целостную концепцию карты. Продуктовая линейка представлена версиями в премиальном пакете. Обновленный дизайн ИнкоКарты был запущен в ноябре 2024 года. В Национальную коллекцию также переданы карты архивных дизайнов.

«Банк стал участником Национальной коллекции и внес свою лепту в сохранение истории банковской системы России. Проект позволит сохранить наследие финансового рынка, в то же время связанное с развитием современных платежных технологий», - отметил директор департамента маркетинга и внешних коммуникаций Ингосстрах Банка Роман Силаев.

Национальная коллекция платёжных карт России – уникальное собрание артефактов и исторических очерков о банковской системе страны. Национальная коллекция — лауреат Международной премии журнала «Банковское Дело», Национальной банковской премии, премии РСПП и премии Retail Finance Awards. Цель коллекции – запечатлеть историю кредитной организации в банковской системе страны через уникальность пластика. В настоящее время в национальной коллекции более 13 тыс. платёжных карт 850 российских банков.