Как работает Альфа-Банк в майские праздники 2025

В 2025 году праздничные дни — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Рассказываем, как работают офисы Альфа-Банка. Большинство услуг возможны онлайн без посещения офисов.
1.05.2025 — выходной праздничный день.
2.05.2025 — 3.05.2025 — работают дежурные отделения с 10:00 до 18:00.
4.05.2025 — работают отделения, график которых предусматривает работу в воскресенье.
5.05.2025 — 7.05.2025 — стандартные рабочие дни.
8.05.2025 — работают дежурные отделения с 10:00 до 18:00. 9.05.2025 — выходной праздничный день. 10.05.2025 — работают дежурные отделения с 10:00 до 18:00. 11.05.2025 — работают отделения, график которых предусматривает работу в воскресенье.
С 12 мая отделения работают в обычном режиме. Режим работы каждого офиса можно проверить в мобильном приложении или на сайте.