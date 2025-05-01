Как работает Альфа-Банк в майские праздники 2025

В 2025 году праздничные дни — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Рассказываем, как работают офисы Альфа-Банка. Большинство услуг возможны онлайн без посещения офисов.

1.05.2025 — выходной праздничный день.

2.05.2025 — 3.05.2025 — работают дежурные отделения с 10:00 до 18:00.

4.05.2025 — работают отделения, график которых предусматривает работу в воскресенье.

5.05.2025 — 7.05.2025 — стандартные рабочие дни.

8.05.2025 — работают дежурные отделения с 10:00 до 18:00. 9.05.2025 — выходной праздничный день. 10.05.2025 — работают дежурные отделения с 10:00 до 18:00. 11.05.2025 — работают отделения, график которых предусматривает работу в воскресенье.

С 12 мая отделения работают в обычном режиме. Режим работы каждого офиса можно проверить в мобильном приложении или на сайте.