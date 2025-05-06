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Альфа-Банк получил 210 млрд рублей чистой прибыли по результатам МСФО по итогам 2024 года

Чистая прибыль банка по итогам 2024 года на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) достигла 210 млрд рублей. Показатель рентабельности капитала (ROE) составил 23,3%, увеличившись с 17,3% в 2023 году.

Помимо этого, Альфа-Банк демонстрирует рекордный рост клиентской базы — впервые число розничных клиентов превысило 37 млн — за год рост на 7,5 млн человек. Число клиентов малого и среднего бизнеса выросло на 23% за год, приблизившись к отметке в 2 млн клиентов.

Альфа-Банк усилил рыночные позиции в ключевых сегментах бизнеса. Кредитный портфель показал рост как в розничном, так и в корпоративном сегменте. Корпоративный кредитный портфель вырос на 44,5% и составил 6 058 млрд рублей. Доля Альфа-Банка на рынке корпоративного кредитования увеличилась с 5,4% до 6,1%.

Розничный кредитный портфель вырос на 30,8%, рост наблюдался во всех ключевых продуктах (кредиты наличными, ипотечные кредиты, кредитные карты и автокредиты) с соответствующим ростом доли рынка с 6,3% до 7,3%. Средства клиентов увеличились на 36%.

«2024 год стал для Альфа-Банка годом технологического прорыва. Мы сосредоточились на масштабировании ИИ-решений, автоматизации ключевых процессов и создании цифровых продуктов нового поколения. Благодаря мощной ИТ-инфраструктуре и собственной разработке мы ускорили вывод инноваций на рынок, усилили кибербезопасность и вывели клиентский опыт на новый уровень. Наши технологии получают международные награды и признание в профессиональном сообществе. Мы не просто идем в ногу со временем — мы его опережаем, формируя цифровое будущее банковской отрасли», — подчеркнул Владимир Верхошинский, глава Альфа-Банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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