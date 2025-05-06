Перелеты из Казани в Иркутск подорожали в 2 раза

Зафиксировано существенное увеличение цен на перелеты из Казани в ряд российских и зарубежных городов. Стоимость некоторых выросла почти в 2 раза, сообщает «Татар-информ».

«Билеты в Стамбул подорожали на 99% и теперь стоят 46,4 тыс. рублей. Стоимость рейсов в Иркутск тоже сильно выросла – на 95%, стоимость билета составляет 33,8 тыс. рублей. В Улан-Удэ цены увеличились на 54%, теперь слетать туда из Казани можно за 30,1 тыс. рублей. Также подорожали рейсы в Минск – на 22%, цена билета теперь 21,7 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Кроме того, до 44% стали дороже перелеты в Махачкалу, Горно-Алтайск, Минеральные, Москву. Что касается снижение стоимости, то выгоднее стало летать в Сочи: билеты подешевели на 14%, до 22,6 тыс. рублей, Калининград – на 12%, до 27,1 тыс. рублей, Анталью – на 49%, до 51,8 тыс. рублей.