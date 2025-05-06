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Бессмертный полк в Иркутске и Ангарске пройдёт 9 мая в очном формате
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Солид Банк стал генеральным финансовым партнëром Neфорум "Бизнес – это по любви!"

Солид Банк во Владивостоке стал генеральным финансовым партнëром NEФОРУМ "БИЗНЕС-ЭТО ПО ЛЮБВИ!" и Торжественном Бизнес-Приеме, приуроченном ко Дню Российского Предпринимательства.

В БИЗНЕС-ТОК-ШОУ выступят самые яркие, харизматичные и успешные представители бизнеса Владивостока и Приморского края!
У Вас появится так же уникальная возможность расширить свои бизнес-связи с представителями деловых кругов, обменяться опытом, а также в неформальной, праздничной атмосфере пообщаться с представителями власти.

Мероприятие пройдет 21 Мая 2025 г.
Адрес: ул. Днепровская 100/12, Событийное пространство "PLACE".
При поддержке Центра развития предпринимательства Владивостока.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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