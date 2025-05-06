Солид Банк стал генеральным финансовым партнëром Neфорум "Бизнес – это по любви!"

Солид Банк во Владивостоке стал генеральным финансовым партнëром NEФОРУМ "БИЗНЕС-ЭТО ПО ЛЮБВИ!" и Торжественном Бизнес-Приеме, приуроченном ко Дню Российского Предпринимательства.

В БИЗНЕС-ТОК-ШОУ выступят самые яркие, харизматичные и успешные представители бизнеса Владивостока и Приморского края!

У Вас появится так же уникальная возможность расширить свои бизнес-связи с представителями деловых кругов, обменяться опытом, а также в неформальной, праздничной атмосфере пообщаться с представителями власти.



Мероприятие пройдет 21 Мая 2025 г.

Адрес: ул. Днепровская 100/12, Событийное пространство "PLACE".

При поддержке Центра развития предпринимательства Владивостока.