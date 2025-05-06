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Примсоцбанк проведёт семинар «Актуальные вопросы по валютному контролю в 2025 году»

20 мая 2025 года в 10:00 по московскому времени Примсоцбанк проведет онлайн-семинар на тему «Актуальные вопросы по валютному контролю в 2025 году».

На семинаре будут рассмотрены вопросы:

  • Варианты исполнения обязательств по внешнеэкономическому контракту, разрешенные в рамках валютного законодательства;
  • Комплаенс-контроль по платежам в юанях;
  • Как избежать нарушений валютного законодательства;
  • Валютные операции в наличной форме.

Семинар проводят высококвалифицированные специалисты Примсоцбанка. Продолжительность: 1 час. Участие в семинаре бесплатное.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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