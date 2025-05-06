Примсоцбанк проведёт семинар «Актуальные вопросы по валютному контролю в 2025 году»

20 мая 2025 года в 10:00 по московскому времени Примсоцбанк проведет онлайн-семинар на тему «Актуальные вопросы по валютному контролю в 2025 году».

На семинаре будут рассмотрены вопросы:

Варианты исполнения обязательств по внешнеэкономическому контракту, разрешенные в рамках валютного законодательства;

Комплаенс-контроль по платежам в юанях;

Как избежать нарушений валютного законодательства;

Валютные операции в наличной форме.

Семинар проводят высококвалифицированные специалисты Примсоцбанка. Продолжительность: 1 час. Участие в семинаре бесплатное.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.