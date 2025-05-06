Примсоцбанк проведёт семинар «Актуальные вопросы по валютному контролю в 2025 году»

20 мая 2025 года в 10:00 по московскому времени Примсоцбанк проведет онлайн-семинар на тему «Актуальные вопросы по валютному контролю в 2025 году».
На семинаре будут рассмотрены вопросы:
- Варианты исполнения обязательств по внешнеэкономическому контракту, разрешенные в рамках валютного законодательства;
- Комплаенс-контроль по платежам в юанях;
- Как избежать нарушений валютного законодательства;
- Валютные операции в наличной форме.
Семинар проводят высококвалифицированные специалисты Примсоцбанка. Продолжительность: 1 час. Участие в семинаре бесплатное.
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.