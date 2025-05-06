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«Аллея здоровья» с пешеходными маршрутами появится в Иркутске

В Иркутске обустроят новое общественное пространство. В городе появится «Аллея здоровья» на улице Розы Люксембург в районе здания № 184/1. Работы проведут по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба мэрии.

На территории выполнят вертикальную планировку, устройство покрытий, создадут удобные пешеходные маршруты и места для тихого отдыха. Также установят скамейки, урны, ограждения, смонтируют наружное освещение. Кроме того, здесь высадят ели, рябины, сирень, спирею, посеют газоны, проведут формовочную обрезку деревьев.

В рейтинговом голосовании прошлого года «Аллея здоровья» набрала 9592 голоса. Обустроить пространство намерены в 2025 году.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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