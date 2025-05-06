Речные трамвайчики возобновили работу в Иркутске

Речные трамвайчики «Москва-67» и «Сокол» вышли на линию в Иркутске. Они выполняют прогулочные рейсы по реке Ангаре, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского речного пароходства.

Теплоход «Москва-67» отходит от б-ра Гагарина, прогулка длится 1 час. Теплоход «Сокол» совершает 30-минутные прогулки по Ангаре.

Трамвайчик отходит от Московских ворот и причаливает к б-ру Гагарина. Следующий рейс стартует от б-ра Гагарина.

На борту есть ресторан, бар, современная световая и музыкальная аппаратура, VIP-каюта. Транспортные средства вмещают до 100 пассажиров и развивают скорость до 15 км/ч.