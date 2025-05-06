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Главврач Иркутского областного онкодиспансера снят с должности

Главный врач областного онкологического диспансера в Приангарье Роман Зубков покинул пост. Это связано с истечением срока действия трудового договора, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Зубков занимал должность главврача с 2021 года. Прежде он работал главным внештатным врачом учреждения. В системе здравоохранения работает больше 20 лет. Является кандидатом медицинских наук. Проходил свидетелем по уголовному делу о взятках экс-министра здравоохранения Якова Сандакова.

По данным «ИрСити», теперь обязанности главврача исполняет Максим Куренной, ранее занимающий должность заместителя главного врача.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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