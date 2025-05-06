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9 мая 2025: Бессмертный полк, парад, салют, план мероприятий
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Движение в центре Иркутска перекроют из-за празднования Дня Победы

9 мая в центре Иркутска закроют для проезда несколько улиц. Ограничения связаны с проведением мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба мэрии.

С 6:00 до 23:00 закроют для проезда Ленина от Желябова до Сурикова, Сухэ-Батора от Карла Маркса до Нижней Набережной, площадь графа Сперанского.

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В этот же день состоится шествие «Бессмертный полк России». На время его формирования и проведения с 6:00 до 13:00 будут перекрыты улицы Декабрьских Событий от Карла Маркса до Нижней Набережной, Нижняя Набережная от Декабрьских Событий до Сухэ-Батора, Рабочая от Декабрьских Событий до Франк-Каменецкого.

Парковка личного транспорта будет запрещена в радиусе 500 метров от мест перекрытия.

Водителей просят не оставлять накануне машины в местах, где планируется перекрытие дорог, будет работать эвакуатор. Для удобства иркутян РКТЦ «Фортуна» откроет парковку на территории на весь день. Воспользоваться ей можно будет бесплатно.

Кроме того, на время проведения салюта будет закрыт для движения транспорта Глазковский мост.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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