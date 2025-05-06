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Еще две паромные переправы запустили в Иркутской области

В Иркутской области начали работу две паромные переправы. Их запуск состоялся накануне, сообщает региональная дирекция автодорог.

Теперь работают переправы через реку Ангара на участке Каменка – Свирск автомобильной дороги Бохан – Свирск в Боханском районе, а также через реку Лена вблизи поселка. Алексеевск в Киренском районе.

Кроме того, на двух понтонных переправах через реку Лена увеличена грузоподъемность до 10 тонн: на дорогах Верхоленск – Магдан вблизи села Верхоленск в Качугском районе и Жигалово – Казачинское вблизи села Тутура в Жигаловском районе. На подъездах к переправам установлены соответствующие дорожные знаки.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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