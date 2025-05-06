Запрет рекламы в соцсетях и новые законы: что ждет бизнес на Медиафоруме в Иркутске

В Иркутске 17–18 мая состоится Медиафорум — деловое событие в области маркетинга, PR и SMM. Участниками форума станут предприниматели, маркетологи и блогеры, которые обсудят актуальные темы с более чем 20 спикерами. SIA.RU ознакомился с программой мероприятия.

Что будут обсуждать?

- Законодательные изменения на рынке, возможные последствия и как с этим жить дальше. Иркутская практика

- Запрет на рекламу в Запретграме с 1 сентября

- Как перевести свою страничку из Запретграма в Телеграм без похода к психиатру?

- Маркировка и ОКВЭДы для блогеров

- 3% налог на рекламу в интернете у рекламораспространителя

- Нейросети без иллюзий: как ИИ уже работает в бизнесе на практике

- Как найти 1000 сотрудников в социальных сетях?

- А нужен ли свой канал в Telegram? История создания и продвижения блога от первого лица

- Бизнес-клубы в Иркутске: понты, развод или польза для предпринимателя?

- Как проверять популярные тг-каналы на накрутки?

- Любовь, хлеб и зрелища: зачем в эконом-сегменте PR?

- Личный блог во ВКонтакте и Одноклассниках. Эксперимент на начальнике.

В современном мире социальные сети, ведение блогов и сотрудничество с влиятельными блогерами стали ключевыми элементами успешной стратегии продвижения товаров и услуг. Для одних это уже привычная практика, для других — новый путь, требующий освоения инструментов работы в цифровом пространстве. Кто-то только начинает пробовать свои силы, а кто-то уверенно прокладывает путь к успеху через личный бренд.

«Однако, как и в любой игре, правила меняются, – подчеркивает организатор форума, Александр Откидач. – Снижение охватов у блогеров "Запретграма", полный запрет на рекламу с 1 сентября, ограничения на таргетинг, законы о маркировке рекламы и деанонизации аккаунтов, замедление YouTube, введение ОКВЭД для блогеров и новый налог для рекламораспространителей — всё это влияет на динамику работы с социальными медиа и СМИ. Эти изменения отражаются на продажах и оказывают влияние на бизнес. Задача форума — помочь участникам разобраться в новых условиях, изучить опыт тех, кто уже адаптировался, и найти эффективные пути для успешного развития в изменяющемся мире».

В 2024 году мероприятие собрало 249 участников, и в 2025 году ожидается еще большее количество гостей. Форум пройдет в офлайн-формате.

Как прошёл форум в прошлом году – читайте в нашем материале.