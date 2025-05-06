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9 мая 2025: Бессмертный полк, парад, салют, план мероприятий
Будет ли салют в честь 9 Мая в Иркутске в 2025 году
Центр Иркутска перекроют на время репетиций парада к 9 Мая
Бессмертный полк в Иркутске и Ангарске пройдёт 9 мая в очном формате
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Будет ли салют в честь 9 Мая в Иркутске в 2025 году

Долгое время Иркутск отмечал праздники без салютов. В 2025 году в честь большого события – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – планируется порадовать горожан фейерверком, сообщили SIA.RU в пресс-службе мэрии.

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Запуск салюта состоится 9 мая в 22:00 на Нижней Набережной в районе памятника «Основателям Иркутска». Продолжительность составит 10 минут. Наблюдать залпы можно будет с различных точек города, в том числе с Глазковского моста, который специально перекроют на это время.

До фейерверка иркутяне могут посетить концерты Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии и солистов Луганской академической филармонии, выступление сводного детского духового оркестра Иркутска и сводного хора детей и молодежи Приангарья на площади имени графа Сперанского, присоединиться к шествию «Бессмертный полк» и ряд других мероприятий, которые будут идти в течение всего дня на популярных общественных пространствах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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