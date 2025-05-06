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Минэкономики увидело в торговых войнах риски для России

Противостояние США и Китая неминуемо повлияет на стоимость углеводородов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой прогноз министерства.

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Минэкономразвития представило прогноз социально-экономического развития России на 2025 год, выделив основные риски. Главными внешними угрозами станут расширение торговых войн, ужесточение санкций и замедление мирового ВВП. Внутренние проблемы связаны с дисбалансом спроса и предложения, а также с задержкой снижения ключевой ставки, которая остается на уровне 21%.

Новый виток торговых конфликтов между США и Китаем, где тарифы достигают 145%, может замедлить мировую экономику и снизить спрос на энергоресурсы. Это уже отразилось на нефтяных котировках: цена Brent упала на четверть с начала года, до 59 долларов за баррель. Для России, где углеводороды остаются основным экспортным товаром, это создает дополнительные риски.

Ключевой вопрос для России — сроки снижения ключевой ставки.

Аналитики считают, что ЦБ может начать смягчение денежно-кредитной политики осенью, если инфляция замедлится. Однако резкое падение нефтяных цен способно отсрочить это решение.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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