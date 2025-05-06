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Игорь Кобзев и представители Монголии возложили цветы к Вечному огню в Иркутске

Регион посетила Цэрэнгийн Чимэдцэрэн – последняя оставшаяся в живых участница боев на Халхин-Голе и войны с Японией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

<p><em>Фото с сайта правительства Иркутской области</em></p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев вместе с представителями Монголии возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь Славы» в Иркутске в преддверии 80-летия Победы. Монгольская делегация сопровождала родственников ветеранов Цэрэнгийн Чимэдцэрэн и Сурэнхорын Цэгмид, которые отправились в Москву для участия в Параде Победы.

Глава региона подчеркнул историческую роль Монголии как верного союзника СССР в годы войны, отмечая поставки продовольствия, скота, теплой одежды и финансовую помощь для производства военной техники. Генконсул Монголии в Иркутске Батсух Ичинхорлоо выразила благодарность за теплый прием и возможность почтить память павших.

Ветеран Чимэдцэрэн – последняя оставшаяся в живых участница боев на Халхин-Голе и войны с Японией, а Цэгмид в военные годы доставляла гуманитарную помощь советским солдатам на фронт. Визит делегации стал символическим подтверждением многолетней дружбы между двумя странами.

– Взаимоотношения, которые сложились между нашими странами, основаны на традициях добрососедства, взаимопонимания, поддержки и на доверии. Монгольский народ вкладывал все силы в приближение победы. И очень отрадно, что близкие родственники ветеранов Монголии примут участие в главном торжественном событии – Параде Победы в Москве. Для нас ценно, что из поколения в поколение монгольский народ хранит эту память, – сообщил Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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